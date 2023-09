"Over gaybashing praten is eerste stap om het aan te pakken": Jef Druyts werd week geleden in ziekenhuis geslagen

Amper een week geleden is Jef Druyts, de voorzitter van Jong VLD Leuven, in elkaar geslagen door een groepje jongeren in Gent. In "De afspraak" op VRT Canvas doet hij vandaag voor het eerst het volledige verhaal. "Wat begon met ongepaste vragen over mijn geaardheid, eindigde met een vuist in mijn gezicht."