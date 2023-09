Busmaatschappij in Landen krijgt officiële erkenning als rijschool en kan nu zelf chauffeurs opleiden

In ons land staan er ongeveer 2.500 vacatures voor buschauffeurs open. Om nieuwe buschauffeurs aan te trekken, bieden steeds meer private busmaatschappijen een gratis rijopleiding aan in combinatie met een vast contract. Ook busmaatschappij Keolis in Landen kan nu haar eigen chauffeurs opleiden, want het bedrijf kreeg een officiële erkenning als rijschool.

Keolis biedt al sinds 2019 opleidingen voor buschauffeurs aan, maar door de officiële erkenning als rijschool moeten de buschauffeurs niet naar een externe rijschool gaan om hun opleiding af te ronden.