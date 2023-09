VN-baas Guterres op klimaattop: "Naakte hebzucht" van fossiele industrie "heeft miljarden bijeen gegraaid"

De klimaatdag in New York, officieel de Climate Ambition Summit, is een opwarmertje voor de grotere VN-klimaatconferentie die in december georganiseerd wordt in de Verenigde Arabische Emiraten. De thema's die vandaag besproken worden, zullen ook dan een belangrijke rol spelen aan de onderhandelingstafel. Guterres hoopt dat de bijeenkomst vandaag de grootste uitstoters kan verleiden tot meer klimaatambitie.

Twee thema's domineren in New York de agenda: klimaatgeld voor de lage-inkomenslanden en de link tussen de klimaatverandering en gezondheidsproblemen.