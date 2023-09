KU Leuven wil taalregels versoepelen om buitenlandse proffen minder af te schrikken

Ook benadrukt Sels dat hij aan zijn universiteit de mix wil behouden waarin twee derden van de professoren uit Vlaanderen komen en een derde uit het buitenland.

“Die lokale expertise is voor onze samenleving heel erg belangrijk, maar laat ons bij het ene derde dat we internationaal rekruteren de registers opentrekken en zorgen dat taalregels de aanwerving van de allerbeste talenten en een wat meer talige mix van nationaliteit toelaat. Dat is een verrijking voor onze studenten.”