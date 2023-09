Mechelen sluit alle gokkantoren omdat ze niet voldoen aan strenge regels

De stad Mechelen heeft alle gokkantoren in de stad gesloten omdat ze niet voldoen aan de strenge regels. Eind 2022 heeft de stad een convenant ingevoerd met strengere regels. Zo mogen er geen gokkantoren meer zijn in de buurt van scholen of andere openbare plekken waar veel jongeren samenkomen. Daardoor moest in 2022 al een gokkantoor in Nekkerspoel sluiten, omdat het te dicht bij een school lag.