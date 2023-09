Museumpas na 5 jaar populairder dan ooit: meer abonnees, uitgebreider aanbod en al 12 miljoen euro uitgekeerd aan musea

Het succes valt ook de musea op. Vijf jaar geleden deden zo'n 120 musea mee. Momenteel hebben zo'n 235 Belgische musea zicht aangesloten: van grote kleppers zoals Bozar of het pas vernieuwde KMSKA in Antwerpen tot kleinere musea zoals het Aardbeimuseum in het Waalse Wépion.

Het Fort van Breendonk en de Dodengang in Diksmuide zijn twee van de vijf nieuwkomers. Enkele federale musea zoals het museum van Schone Kunsten in Brussel doen niet mee. "We zijn achter de schermen met hen in gesprek ", zegt T'Jaeckx. "Wat niet is, kan nog komen."