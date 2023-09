Topsporters worden voortdurend gescreend: waarom is de hartafwijking bij wielrenner Nathan Van Hooydonck zo laat gevonden?

Vorige week viel de wielrennerswereld even stil: Nathan Van Hooydonck, de meesterknecht van Jumbo-Visma, had een auto-ongeluk nadat hij onwel was geworden in zijn wagen. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij kort in een kunstmatige coma werd gehouden.