Nathan Van Hooydonck (27) moet punt zetten achter wielercarrière door hartproblemen

Nathan Van Hooydonck (27) moet stoppen met wielrennen als gevolg van hartproblemen. Van Hooydonck raakte vorige week dinsdag betrokken bij een auto-ongeluk. Hij was onwel geworden achter het stuur. "Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad", reageert de renner in een persbericht van zijn ploeg. Van Hooydonck heeft vandaag het ziekenhuis verlaten na het plaatsen van een inwendige defibrillator. Maar dat betekent dus wel het einde van zijn wielercarrière. Lees meer bij Sporza.