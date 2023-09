Nieuwe natuurbegraafplaats in Ternat: "Veel inwoners willen na dood graag opgaan in de natuur" 

Er is een tweede natuurbegraafplaats ingericht in Ternat. Het is een begraafplaats in het groen, een open plek tussen de bomen met een ceremonieruimte en een picknicktafel. Mensen kunnen er begraven worden in biologisch afbreekbare urnen en er kunnen assen uitgestrooid worden in de natuur. Er was al eentje in deelgemeente Wambeek, nu is er een nieuwe aan de Muilemlaan in deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek. Vanaf 1 oktober zal er effectief begraven kunnen worden.