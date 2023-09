 Afvalophaler in Gent heeft zeker 30 vaste krachten te kort: "We proberen impact zo veel mogelijk te beperken" 

Afvalophaler IVAGO kampt met een stevig personeelstekort. Er staan 32 vacatures open. Er zijn onder meer 8 operatoren te weinig, 5 chauffeurs van vuilniswagens en ook enkele milieumedewerkers. Dat blijkt uit een vraag van het Gentse gemeenteraadslid Ronny Rysermans (N-VA). Het tekort laat zich voelen want er zijn de voorbije weken klachten over afval dat niet (tijdig) opgehaald wordt, of over buurten waar het niet netjes is. "Dit heeft uiteraard impact, daar hoeven we niet flauw over te doen. De afvalophaling bij de mensen thuis krijgt altijd de prioriteit", antwoordt schepen en IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen).