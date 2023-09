Politie en parket bekijken hoe ze krakers van onbewoonde panden in Gent beter en sneller kunnen aanpakken

De beste en snelste manier om krakers uit een pand te zetten, is via de vrederechter, benadrukt het parket Oost-Vlaanderen. Als dat via het parket zou gebeuren, moeten eerst alle partijen binnen de 72 uur voor de onderzoeksrechter verschijnen, en bij krakers is dat vaak niet haalbaar. Daarom probeert het parket krakers te vervolgen voor bijvoorbeeld andere misdrijven, zoals schade of diefstal in het gekraakte pand.

Maar krakers effectief straffen voor het kraken op zich, is niet de bevoegdheid van het parket, maar van de minister van justitie. Er staat een gevangenisstraf tot 1 maand op en mogelijk een geldboete tot 800 euro. Maar vaak worden de boetes niet betaald en wordt de veroordeelde onmiddellijk vrij gelaten. "De vervolging van het misdrijf 'kraken van een onbewoond pand' wordt hierdoor als niet zinvol ingeschat", klinkt het in een persbericht van het parket Oost-Vlaanderen. "Geldboetes blijven veelal onbetaald wegens de onmogelijkheid om deze te innen (onvermogen, geen vast adres, …). Verschillende betrokken diensten komen dan ook gemeenschappelijk tot de conclusie dat de huidige krakerswet – minstens in een grootstad zoals Gent – haar doel mist, aangezien het geen effectief middel uitmaakt om snel en krachtdadig op te treden tegen krakers van onbewoonde panden."

Daarom gaan het parket en de Gentse politie nu bekijken hoe ze toenemend krakersprobleem nog beter kunnen aanpakken.