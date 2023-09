Camera's tegen gsm'en achter stuur komen er voorlopig niet door politieke onenigheid en juridische vragen 

Tot 14 betrapte bestuurders per rijstrook per uur tijdens de spits op de Antwerpse ring: dat was het resultaat van de eerste test van verkeersveiligheidsinstituut Vias met slimme camera's die gsm-gebruik achter het stuur opsporen. Boetes - en die lopen in ons land op tot 174 euro per overtreding - kregen de bestuurders nog niet, maar dat zou veranderen bij het volgende proefproject in 5 politiezones, kondigde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vorig jaar aan.