Priester Rik Devillé: "De Kerk moet mensen en tijd vrijmaken om écht te luisteren naar slachtoffers van misbruik"

De reeks "Godvergeten" doet veel stof opwaaien. Gisteren werd op VRT Canvas de derde aflevering uitgezonden. De aflevering focuste vooral op "Operatie Kelk", het gerechtelijk onderzoek waarbij speurders binnenvielen in het aartsbisschoppelijk paleis.

Eén van de vertellers in de aflevering is priester Rik Devillé. Hij is priester en zet zich al jaren in tegen kindermisbruik binnen de muren van de Katholieke Kerk. In "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2 vertelt hij dat hij dat er nog elke dag mensen zijn die bij hem hun verhaal komen doen. "Ik durf mijn mailbox niet meer opendoen, er zit altijd wel een verhaal in."