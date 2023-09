Programma van 50e editie Film Fest Gent bekend: muziek als hoofdthema en meer dan 150 filmvertoningen 

Uiteraard is er vooral ook heel veel film. Het festival opent met "Holly" van Fien Troch. Voor het derde jaar op rij begint Film Fest Gent zo met een productie van eigen bodem. Ook de officiële competitie start met een Belgische productie. De Congolees-Belgische regisseur Baloji speelt met zijn "Augure" ook een beetje een thuismatch. De man woont al jaren in Gent. De film is de kandidaat-inzending voor de Oscars voor ons land.

De selectie is heel divers, zo zijn er maatschappijkritische films ("Io capitano", "Critical zone", "Past lives"), maar ook meer poëtisch werk ("Here", "Poor things"). In de selectie zit ook de animatiefilm "Siren". Een internationale jury, met ook regisseur Lukas Dhont, beslist wie de prijs voor de beste film krijgt.