Rechtbank beslist: dossier Schild & Vrienden hoeft niet naar andere rechters

Het onderzoek naar Schild & Vrienden begon in het najaar van 2018, toen het VRT NWS-onderzoeksprogramma "Pano" een reportage over de beweging bracht. Daarin was te zien hoe achter de schermen honderden memes (internetcartoons) circuleerden, die mogelijk racistisch, seksistisch en negationistisch waren. Tegen Dries Van Langenhove, de leider van de beweging, werd ook een onderzoek gestart naar verboden wapendracht, omdat hij een pepperspray in bezit had. Uiteindelijk moeten behalve Van Langenhove nog zes leden zich voor de rechter verantwoorden. Vijf anderen kregen opschorting van uitspraak. Dat betekent dat de rechter ervan uitgaat dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan de feiten, maar dat het beter is om hen niet voor de rechter te brengen, om hun re-integratie niet in de weg te staan.