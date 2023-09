Vogelkweekcentrum uit Zutendaal redt na 33 jaar zwoegen Braziliaanse vogelsoort van uitsterven

9.129 kilometer. Zo ver liggen Zutendaal en Ipatinga, een stad in het oosten van Brazilië, uit elkaar. Het is in de buurt van die stad dat in 1992 de eerste roodsnavelhokko's werden vrijgelaten. Met hulp van het vogelkweekcentrum CBCC uit Zutendaal.

"We zijn al in de jaren 80 gestart", vertelt Geer Scheres van het CBCC bij Nieuwe Feiten op Radio 1. "Vorige week hebben we het vierhonderdste exemplaar kunnen loslaten in een van onze reservaten. In vijf reservaten zijn ondertussen al 300 kuikens in de natuur geboren."