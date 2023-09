Russische president Poetin bezoekt China in oktober

In oktober zal de Russische president Poetin een bezoek brengen aan China. Hij aanvaarde de uitnodiging van China vandaag tijdens een gesprek met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in de Russische stad Sint-Petersburg. Het wordt zijn eerste buitenlandse bezoek sinds de uitvaardiging van een internationaal aanhoudingsbevel door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De Chinese president Xi Jingping bracht een staatsbezoek aan Rusland in maart dit jaar. De twee noemden elkaar toen "goede vrienden". Tijdens zijn bezoek aan China zal Poetin opnieuw de Chinese president ontmoeten.