Taylor Swift laat haar fans puzzelen op Google, maar opvallende promostunt verloopt niet vlekkeloos

De promostunt loopt alleszins als een trein. Taylor Swift belandt vandaag ongetwijfeld ergens bovenaan het lijstje van meeste gezochte onderwerpen op Google.

Maar haar communicatieteam heeft misschien ook onderschat hoe populair ze precies is, want het spelletje zorgt bij heel wat Swifties voor frustraties. Fans die de puzzels willen oplossen, geven via sociale media aan dat er technische problemen zijn.

Ook Google erkent dat niet alles volgens plan verloopt. "Swifties, de kluis is geblokkeerd. Maar geen zorgen, we zitten in onze "herstel-era"", luidt het op X. Ondertussen worden wel nog steeds puzzels opgelost. Op moment van publicatie van dit artikel staat de teller op ruim 27 miljoen opgeloste puzzels.