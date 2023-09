Kijk binnen in meest prestigieuze kleerkast van het land, de togakelder van de KU Leuven

De traditie van de toga gaat al mee sinds de middeleeuwen. Toch had het geen haar gescheeld of ze waren er niet meer. "In 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, brak er een grote brand uit in de Universiteitshal. Bijna alle toga's raakten verbrand. Gelukkig bleef er één exemplaar bewaard. Die diende als model voor de toga's die we vandaag dragen", zegt professor Laura Vandenbosch.