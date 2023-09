Vechtpartij aan station Deinze: één jongere neergestoken, drie anderen opgepakt

Volgens commissaris Vincent Himpe ontstond de vechtpartij rond 16.15 uur tussen een tiental jongeren in de Mouterijdreef. Aanvankelijk was volgens hem sprake van tumult tussen een veertigtal jongeren, maar dat is volgens hem overdreven. "Het ging inderdaad wel om een vechtpartij tussen minstens een tiental jongeren die zich dan heeft voortgezet aan het station."