Twee Nederlanders veroordeeld tot 5 jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom in Wilrijk

Op camerabeelden was een man te zien die een pakje voor de deur legde. Hij stak het aan en vluchtte weg, even later was er een ontploffing. De politie kon een auto met Nederlandse nummerplaat onderscheppen, met twee inzittenden. De bestuurder bekende dat hem gevraagd was om te filmen hoe een pakje werd afgeleverd. De tweede man ontkende dat hij iets te maken had met de aanslag en zei dat hij lag te slapen op de achterbank. Maar volgens de rechter was dat niet geloofwaardig.