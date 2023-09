Voor het eerst studenten op kot tussen de rusthuisbewoners in Leuven

Woensdag 20 september 2023 is dit jaar de start van het nieuwe academiejaar van de KULeuven. Voor enkele studenten is dat heel bijzonder, zij gaan op kot in woonzorgcentrum Edouard Remy in Leuven. Directrice Babs Roex benadrukt dat ze niet verwachten van de studenten: "Ze moeten just niks, al zou het wel fijn zijn als ze wat contact maken met de rusthuisbewoners. Ik zeg altijd net als tegen de andere bewoners dat is hier geen prison. Niemand hoeft zich hier aan bepaalde uren of regels te houden. We verhuren de kamers aan de marktprijs: 450 euro per maand. Wat wel interessant is voor onze studenten: ze kunnen gratis mee-eten als ze bij de rusthuisbewoners gaan zitten, dat is toch een mooi voordeel. Als het proefproject goed loopt willen we op elke verdieping drie studenten een kamer aanbieden.