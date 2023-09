VS-correspondent Björn Soenens benoemd tot Ridder in de Kroonorde

Björn Soenens, correspondent voor de VRT in Amerika, is benoemd tot Ridder in de Kroonorde tijdens een ceremonie in New York. Het koninklijke ereteken wordt toegekend aan landgenoten die een bijzonder traject hebben afgelegd of een significante maatschappelijke bijdrage hebben geleverd.

De onderscheiding werd uitgereikt door de Belgische premier Alexander De Croo, die in New York was voor diplomatieke ontmoetingen en een toespraak bij de VN.