Wachtlijsten om nesten van de Aziatische hoornaar te verdelgen in Vlaams-Brabant

Het verdelgen van de hoornaar is een hele klus als je weet dat vele nesten op zeer grote hoogte zitten, bijvoorbeeld in de toppen van bomen. “Wanneer we weten dat er zich ergens een nest bevindt, voorzien we een versterkt team. Er gaan dan vier mensen met aangepast materiaal ter plaatse, het gaan dan om lang, uittrekbaar materiaal dat gebruikt wordt om het gif tot bij de Aziatische hoornaar te brengen”, zegt Habils.