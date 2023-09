"Van dichtbij gezien wat ziekte doet": Dieter Coppens ambassadeur van campagne voor Wereldalzheimerdag

Maar ook wij kunnen een steentje bijdragen, volgens de Alzheimer Liga Vlaanderen, en niet alleen door een knoop te leggen. "De enige methode om alzheimer af te remmen, is door sociaal contact. Maar net omdat het zo in de taboesfeer hangt, voelen mensen met alzheimer zich vaak eenzaam of niet begrepen. Daar moeten we verandering in brengen."