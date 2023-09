Herdenkingsplekken Rwandese genocide en martelkamers uit Argentijnse dictatuur erkend als Unesco-werelderfgoed

Veel van de mensen die later levend uit vliegtuigen of helikopters in de zee of de Río de la Plata werden gegooid, tijdens de zogenoemde "vluchten van de dood", zaten in deze gevangenis opgesloten.



In ESMA was toen ook een materniteit gevestigd. Zwangere vrouwen werden vaak vanuit andere illegale gevangenissen naar daar overgebracht en werden er vastgehouden tot ze bevielen. Hun baby('s) werden daarna van hen afgenomen door militairen en ondergebracht bij families van militairen of bekenden. Het is een van de bekendste schandvlekken van de dictatuur. Veertig jaar later konden al 133 van die baby's opnieuw aan hun echte familie gelinkt worden.