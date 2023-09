Zonnepanelen in Nederlands dorp wel heel lullig gelegd, gemeentebestuur stelt onderzoek in

Klaproos is een doodlopende straatje in het Nederlandse dorp Doorn. Een straatje zoals er dertien in een dozijn zijn in Nederland: in een woonwijk, met klinkerpaadjes en rijtjeshuizen met bescheiden tuintjes.

Maar wie naar luchtbeelden van het straatje kijkt, zal zien dat er iets aan de hand is met de daken van huisnummers 38 tot en met 42: de zonnepanelen op de daken van de drie huizen vormen namelijk het woord LUL.