Vooruit en seniorenvereniging voeren actie in Mechelen voor stipte en betaalbare bussen

Die bekommernis beaamt ook de seniorenvereniging S-Plus. "Er zijn heel veel senioren die niet op onze activiteiten geraken omdat de bussen te laat komen of niet komen opdagen. Door het busaanbod te verminderen, raak je hen echt in hun zelfstandigheid om boodschappen te doen, familie en vrienden te bezoeken of naar het ziekenhuis te gaan", zegt Veerle Eyckmans van S-Plus. "Niet iedereen kan of wil steeds rekenen op de auto van vrienden of familie voor zo'n verplaatsingen. Op deze manier werk je eenzaamheid en isolatie in de hand."