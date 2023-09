De Croo roept op tot optimisme over klimaat bij VN: "Met doemdenken krijg je niets in beweging"

De Croo is samen met zijn ministers Caroline Gennez (Vooruit), Hadja Lahbib (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) in New York om ons land te vertegenwoordigen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. De premier sprak de afgelopen dagen in New York ook de juwelensector toe over het bannen van Russische diamanten uit de internationale handel en had een ontmoeting met Congolees president Félix Tshisekedi.