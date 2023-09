Amerikaanse schrijvers, onder wie bedenker van "Games of Thrones", klagen ChatGPT aan

De auteursvereniging is niet de enige die de opkomst van artificiële intelligentie met argusogen bekijkt. Ook de script- en scenarioschrijvers in Hollywood maken zich zorgen over de opkomst van onder meer ChatGPT. Ze vrezen dat filmstudio's in de toekomst AI gaan gebruiken om scenario's te schrijven.

Het is een van de redenen dat leden van de Screen Actors Guild, de vakbond van scenaristen in de VS, al maandenlang staken. Ze eisen duidelijke afspraken van de filmstudio's rond het gebruik van AI.