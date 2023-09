Eerste landschap van legendarische tv-schilder Bob Ross te koop voor 9 miljoen

"Het gaat om het genot van schilderen en ook jij kan fantastische schilderijen maken." Zo spreekt Bob Ross de kijker aan terwijl hij "A Walk in the Woods" afwerkt tijdens de eerste aflevering van "The Joy of Painting". De kans is klein dat Ross toen had voorzien dat het landschap dat hij in een halfuur schilderde ooit meer dan 9 miljoen euro zou kosten.