Winkelkarretjes in brand gestoken aan Delhaize op Antwerpen-Zuid: verdachten voorlopig spoorloos

De winkel is wel gewoon terug open. Bij Delhaize loopt al maanden een sociaal conflict over het verzelfstandigen van alle supermarkten in eigen beheer in ons land. Of er een link is met het sociaal conflict, is niet duidelijk. "Er waren al medewerkers aanwezig in de winkel, en boven de winkel zijn verschillende appartementen", zegt Roel Dekelver, woordvoerder bij Delhaize. "Dit had dus veel erger kunnen aflopen. Wij verlenen onze volledige medewerking aan de politie tijdens het onderzoek, en zullen ook de camerabeelden die we hebben van de daders aan hen bezorgen."