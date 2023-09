Syrische president Assad bezoekt China voor het eerst in bijna 20 jaar "op zoek naar geld"

Maar die reconstructie, die kost handenvol geld. Geld dat China voor handen heeft en misschien wel in Syrië wil investeren. Sinds vorig jaar maakt Syrië ook deel uit van het Chinese Belt and Road Initiative, waarmee China zijn invloed in ontwikkelingslanden probeert uit te breiden door te investeren in infrastructuurprojecten als havens, spoorwegen of dammen.