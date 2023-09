Parket voert onderzoek naar incident tussen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en politie

Rousseau zelf laat weten dat hij nog niet op de hoogte werd gebracht van het feit dat het parket een onderzoek is gestart. "Ik ben die dag inderdaad op café geweest in Sint-Niklaas en heb daar met verschillende politie-agenten gesproken. Ik had te veel gedronken, maar in mijn herinnering was de teneur van die gesprekken eerder grappend en vriendschappelijk."