Grote fabriek om Zuid-Europees plastic te recycleren komt naar Antwerpen en niet naar Genk

Synpet zal voor zijn activiteiten veel Zuid-Europees plastic invoeren. Om die reden lijkt Antwerpen met zijn haven geschikter dan Genk. In een eerste fase vanaf 2025 wil het bedrijf 180.000 ton nat afgekeurd plastic afval per jaar verwerken. Tegen 2030 mikken ze op een verwerkingscapaciteit van 1.000.000 ton kunststofafval. Het afval zal er met een "geavanceerde technologie" worden verwerkt tot circulaire nafta, een basisgrondstof waarvan de industrie opnieuw plastic maakt.

"Onze eerste fabriek komt in de haven van Antwerpen, in het hart van een van Europa's grootste chemische clusters. We zijn erg trots om te investeren in het hart van Vlaanderen, in een van de meest gerenommeerde en goed uitgeruste havens van Europa", zegt Cem Ozsuer, CEO van Synpet Technologies, in een persbericht. "We zullen een duurzame bijdrage leveren aan de Vlaamse regio door het probleem van plastic afval aan te pakken, de koolstofuitstoot te verminderen en duurzame jobs te creëren."