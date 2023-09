Kinderen met windpokken moeten niet meer thuisblijven van school

Kinderen met windpokken moeten niet langer thuisblijven van school tot de wondjes helemaal droog zijn. Dat was tot nu toe wel het geval, om besmetting te vermijden. Maar die richtlijn wordt aangepast. "We zagen dat kinderen, ondanks de maatregel, toch nog besmet raakten op school," zegt dokter Heidi Castryck van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg in "De ochtend" op Radio 1. Voor crèches veranderen de regels niet.