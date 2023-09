Amerikaanse lerares ontslagen omdat ze leerlingen "ongepaste" stripbewerking van Anne Franks dagboek liet lezen

Het stripboek in kwestie heet "Anne Frank's diary: the graphic adaptation". Bij ons verscheen het in het Nederlands met als titel "Het achterhuis - de graphic novel". Het boek is gebaseerd op het dagboek van Anne Frank en bevat - net als het originele dagboek - onder meer een passage waarin het Joodse meisje over geslachtsdelen spreekt. In een ander hoofdstuk vertelt ze dat ze graag de borsten van een vriendin zou willen aanraken.

Omwille van die twee "seksueel getinte passages" ligt het boek onder vuur bij conservatieve groepen en ouders in de Verenigde Staten. Ook in het conservatieve Texas werd het uit verschillende bibliotheken weggehaald en in meerdere schooldistricten staat het op de verboden lijst.