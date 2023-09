Polen stopt wapenleveringen aan Oekraïne na hoogoplopende graandiscussie

Dat stoot Zelenski echter tegen de borst. Hij ziet liever dat de importbeperkingen op Oekraïens graan volledig verdwijnen, maar dat is volgens Morawiecki geen optie. "Natuurlijk begrijpen we dat Oekraïne veel problemen heeft, maar voor ons zijn de belangen van onze eigen boeren het belangrijkst", zei hij. "We zijn de eersten om grote inspanningen te leveren voor Oekraïne. Daarom verwachten we dat zij ook ons standpunt begrijpen."

"We hebben dus beslist om niet langer wapens te leveren aan Oekraïne, omdat we nu Polen eerst willen bewapenen met moderne wapensystemen", klinkt het nog.