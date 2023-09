Verkiezingen, schandalen en harde woorden: waarom Polen bondgenoot Oekraïne plots in de steek lijkt te laten

Maar nu blijkt wel dat sommige overheidsmedewerkers verblijfsvergunningen uitdeelden tegen betaling. Medewerkers in consulaten over de hele wereld - met name in Afrika en Azië - zouden Poolse visa hebben uitgedeeld in ruil voor een smeergeld. Poolse media melden dat er sinds 2021 op die manier ongeveer 250.000 visa zijn verleend, voor duizenden en soms zelfs tienduizenden euro's per stuk.