Politie Turnhout vindt 862 illegale e-sigaretten: "Vloeistoftank is te groot dus verboden"

In de ruime regio Turnhout zijn dag- en nachtwinkels aan grootschalige controles onderworpen. In totaal konden speurders van douane en politie 862 illegale e-sigaretten in beslag nemen. De bewuste vapetoestellen hadden een vloeistoftank die groter is dan 2 milliliter wat verboden is in ons land. In één winkel waren ook flesjes vloeistof te koop met de verboden stof cannabidiol erin.