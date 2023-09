Vader van Charlotte Adigéry lijdt aan dementie: "Muziek is lang onze manier van communiceren gebleven"

Zeven jaar geleden merkte zangeres Charlotte Adigéry voor het eerst op dat er iets aan de hand was met haar vader. "Hij had iets gezegd dat ik raar vond, maar ik zat toen nog volledig in de ontkenningsfase." Uiteindelijk kreeg hij drie jaar geleden de diagnose dementie.

"Plots is er dan die diagnose. Je hebt iets om mee aan de slag te gaan, maar het is ook verschrikkelijk," vertelt Adigéry. "Het is heel heftig om je vader dat nieuws te zien incasseren." De situatie was toen al redelijk ver gevorderd waardoor Adigéry en haar familie snel moesten schakelen. "We hebben snel een rusthuis moeten zoeken en zijn huis moeten leegmaken. Dat was pijnlijk."