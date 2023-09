Venezuela stuurt 11.000 troepen om gevangenis van drugsbende terug in te nemen

"El Tren de Aragua", de Aragua-trein

De Tren de Aragua-bende is een criminele organisatie met een netwerk dat minstens acht Latijns-Amerikaanse landen overspant. De groep startte als een bouwvakbond in Venezuela en groeide al snel uit tot een beruchte bende. De Venezolaanse journaliste Ronna Rísquez schreef een boek over de organisatie en schat dat de groep elk jaar 14 miljoen euro ophaalt met haar criminele activiteiten.

En die activiteiten zijn niet min: afpersing, huurmoord, seksuele uitbuiting en drugs- en mensensmokkel. Daarvoor maakt de bende gebruik van haar "trein", haar netwerk dat naar schatting uit duizenden leden bestaat. Waar de Aragua-trein passeert, vinden moorden en misdaden plaats. Zo werd in maart dit jaar nog een transgender-vrouw met 31 kogels neergeschoten in Peru, Lima, waar de bende ook de controle over 10 prostitutiepleinen in handen heeft. In Chili werden dan weer twee lichamen opgegraven van mensen die volgens de autopsie levend waren begraven.