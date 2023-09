Verdachte van aanrijding Sint-Joost-ten-Node met vluchtmisdrijf aangehouden: bestuurder reed zonder rijbewijs

In Brussel is een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een ongeval begin juli. Toen werd een vrouw van 54 aangereden aan het Noordplein in Sint-Joost-ten-Node. De vrouw raakte toen zwaargewond, de bestuurder sloeg op de vlucht. Begin september slaagde de lokale politie van de zone Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke erin hem te arresteren.