Voor het eerst meer kilometers gereden met elektrische fiets dan met gewone fiets

Het gebruik van de elektrische fiets blijft jaar na jaar toenemen. In de eerste acht maanden van 2017 was de elektrische fiets slechts verantwoordelijk voor 1,3 procent van het totale aantal afgelegde kilometers. Voor dezelfde periode van 2023 was dat al 3,4 procent.

Tegelijk ziet Vias dat het gebruik van de gewone fiets de afgelopen jaren afnam ten voordele van de elektrische fiets. In 2023 worden er voor het eerst meer kilometers gerapporteerd met een elektrische fiets (3,4 procent van het totaal) dan met een gewone fiets (3,3 procent van het totaal).

Elektrische fietsen worden gebruikt voor langere afstanden. In de eerste acht maanden van 2023 werd er per dag gemiddeld 16 kilometer afgelegd met een elektrische fiets en 13,5 kilometer met een gewone fiets.