Van gelovig voetbalwonder tot "het spook": wie was Abu Bakr al-Baghdadi, de mysterieuze leider van terreurgroep IS?

De VS vond "boots on the ground" bij de Syrische Koerden die tot 2015 belegerd werden in Kobanê, een grensstad met Turkije. De luchtaanvallen misten hun doel niet: vanuit Kobanê dreven de Koerden IS steeds verder voor zich uit om een groot deel van Noord-Syrië in handen te krijgen. Eind 2017 rukten de Syrische Koerden en hun Arabische bondgenoten het Syrische IS-bolwerk Raqqa binnen en zo verder langs de Eufraat.

Ook in Irak verloor IS steeds meer terrein, vooral aan de Iraakse Koerden, maar later ook aan het Iraakse leger, dat in juli 2017 Mosul kon bevrijden. Het gebied van IS bleef maar krimpen, waardoor de Amerikaanse president Donald Trump begin dit jaar kon verklaren dat de terreurgroep "verslagen" was, hoe relatief dat statement ook kan worden genoemd.