Jezuïetenpater en grondlegger van de groene beweging Luc Versteylen (93) is overleden

Jezuïetenpater Luc Versteylen is overleden, hij is 93 jaar geworden. Dat is bevestigd aan Radio 2 Antwerpen. Versteylen stond aan de wieg van de milieubeweging in ons land en is vooral bekend als de oprichter van de beweging “Anders gaan leven”, voorloper van de politieke partij Agalev die evolueerde tot de huidige partij Groen. Hij was ook de oprichter van het alternatieve bezinningsoord “Leven in de brouwerij” in een voormalige brouwerij in Viersel. In 2011 kwam hij in opspraak na enkele klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het parket seponeerde die vanwege verjaring. Versteylen was ook de bezieler van het “Witte Kinderbos”, ter nagedachtenis van vermiste en verongelukte kinderen.