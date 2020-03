Johny Voners overleden, komisch rasacteur die Xavier Waterslaeghers in "F.C. De Kampioenen" zijn dagschotels gunde

Zijn komisch talent rendeerde volop in het satirische "Magesien" van Jan Van Rompaey (zie video hieronder) en in "De 3 wijzen", gepresenteerd door Kurt van Eeghem. In de jaren 90 waren er nog Gaston in "Benidorm", "Dag Sinterklaas", Carlos in "Max", Frans Vanderschijnsel in "Kulderzipken" van Hugo Matthyssen, Fernand in "Flikken" en de Snoepbaron in "Mega Mindy". Op VTM verscheen hij in 2017 in "Amigo's".