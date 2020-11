Radiocoryfee Lutgart Simoens (92), de stem van "Vragen staat vrij", is overleden

Tegelijk met "Vragen staat vrij" presenteerde Simoens op vrijdagochtend ook lange tijd "Platenpoets", waarin ze elke week een druk beluisterd weerpraatje had met Armand Pien.

Een van de hoogtepunten van "Platenpoets" en meteen ook in de carrière van Simoens was haar interview met koningin Fabiola in 1984. "Dat was een unicum, want nooit eerder was er iemand naar Laken gegaan voor een vraaggesprek." Het bleef ook de enige keer dat Fabiola een interview gaf.