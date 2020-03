Hosni Moebarak, de gevallen "Farao" van Egypte, is overleden

Hij wordt officier en gevechtspiloot, klimt op in de rangen van het leger en wordt in 1964 hoofd van de Egyptische militaire vertegenwoordiging bij de Sovjet-Unie, waarvan Egypte op dat ogenblik nog een trouwe bondgenoot is. In 1967 wordt hij directeur van de luchtmachtacademie en in 1969 stafchef van de luchtmacht. Die functie maakt hem populair als de Egyptische luchtmacht in het begin van de Oktoberoorlog in 1973 een aantal successen boekt. Het levert Moebarak een promotie tot luchtmaarschalk op en de benoeming tot onderminister van Defensie.

Op 15 april 1975 benoemt Sadat hem tot vicepresident en wordt hij de nummer twee van het land. Hij groeit uit tot de belangrijkste adviseur van Sadat, hervormt de veiligheidsdiensten en steunt Sadat voluit als die de Sovjetunie in de Koude Oorlog als bondgenoot inruilt voor de Verenigde Staten. Hij is nadien de belangrijkste onderhandelaar met Israël. Hij bemiddelt ook in het conflict over de Westelijke Sahara tussen Algerije, Mauritanië en Marokko. Ook als president en voorzitter van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAU) zal hij later vaak een bemiddelende rol spelen in het Midden-Oosten en Afrika.

De onderhandelingen met Israël leiden in 1977 tot het historische bezoek van Sadat aan Israël en monden in 1979 uit in het vredesverdrag en de teruggave van de Sinaï door Israël. Uiteindelijk leiden ze ook tot de moord op Sadat en het presidentschap van Moebarak.