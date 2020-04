PVDA-arts Dirk Van Duppen (63) overleden na strijd tegen pancreaskanker

“Het is vreselijk”, zei hij in een twee uur durend gesprek met VRT NWS, “om je levenseinde in het vizier te hebben. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets prachtigs. Dat is verbondenheid. We hebben honderden, zelfs duizenden reacties gekregen van mensen die we niet kennen, of wél kennen maar duizenden jaren niet meer gezien hebben. Ze zeggen dat ik een inspiratiebron was voor hen, en dat doet deugd.